Premierę albumu "Unholy Deification" zaplanowano na 25 sierpnia pod banderą Relapse Records. Wytwórnia z Filadelfii szykuje wersję CD, kasetę, kilka edycji winylowych oraz odsłonę cyfrową.

Okładkę nowego longplaya Incantation zaprojektował ceniony izraelski artysta Eliran Kantor.



"Choć ludzie uważają, że w tym, co robimy, istnieją ograniczenia, nie interesuje mnie zachowawczość; postrzegam to inaczej. Jeśli coś wydaje się słuszne, brzmi dobrze, mamy do czynienia z Incantation. Komponowane przez nas utwory są szczerym wyrazem nas samych. Liczę na to, że gdy ludzie usłyszą nowy album, pomyślą: 'Skąd w nich tyle gniewu?!' Wściekłość rodzi skupienie, dzięki któremu ta płyta brzmi w ten sposób" - powiedział John McEntee, grający na gitarze wokalista i założyciel Incantation.



Reklama

Dodajmy, że Incantation rozpoczęli w piątek, 30 czerwca, trasę po Europie. W jej ramach zagrają 20 lipca w warszawskiej Hydrozagadce i dzień później na czwartej edycji Injure Grind Attack Fest w Zawierciu.



Teledysk do nowego singla "Concordat (The Pact) I" Incantation możecie zobaczyć poniżej:

Clip Incantation Concordat (The Pact) I

Incantation - szczegóły płyty "Unholy Deification" (tracklista):

1. "Offerings (The Swarm) IV"

2. "Concordat (The Pact) I"

3. "Chalice (Vessel Consanguineous) VIII"

4. "Homunculus (Spirit Made Flesh) IX"

5. "Invocation (Chthonic Merge) X"

6. "Megaron (Sunken Chamber) VI"

7. "Convulse (Words Of Power) III"

8. "Altar (Unify In Carnage) V"

9. "Exile (Defy the False) II"

10. "Circle (Eye Of Ascension) VII".