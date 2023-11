Utwór ten znajdziemy na "Eden Of Iniquity", nowej EP-ce poznaniaków, która w formacie 10-calowej płyty winylowej trafi do sprzedaży 5 grudnia w barwach własnej Cold Weapons Music.

Miksem i masteringiem "Eden Of Iniquity" zajął się Marcin Rybicki, gitarzysta In Twilight's Embrace, znany także z lubelskiego Blaze Of Perdition. Okładka jest dziełem Mar.A Artworks.



Poza wspomnianym "Cutting Down The Trees Of Eden", na nowym materiale wielkopolskiego kwintetu usłyszymy także przeróbkę "Ostatniej chwili" Dezertera.

Przypomnijmy, że już w czwartek, 16 listopada, In Twilight's Embrace wyruszą w trasę po Polsce w towarzystwie punkowej formacji Jad z Warszawy.



Harmonogram "Torturing The Homeland Tour 2023" znajdziecie poniżej:



16.11. Wrocław (Łącznik)

17.11. - Łódź (Wooltura)

18.11. - Rzeszów (Rzeszowskie Piwnice)

19.11. - Kraków Zaścianek)

23.11. - Poznań (2Progi)

24.11. - Gdynia (Ucho)

25.11. - Toruń (NRD)

26.11. - Warszawa (Hydrozagadka).



In Twilight’s Embrace w nowym utworze "Cutting Down The Trees Of Eden":