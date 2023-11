Impending Doom przed premierą nowej EP-ki "Last Days"

Na EP-ce "Last Days" znajdziemy trzy utwory: "Eternal", "In The End" i "Split".



Nowy materiał formacji z Riverside w Kalifornii ujrzy światło dzienne 20 listopada sumptem zespołu.

"The Sin And Doom Vol. II", ostatni duży album Impending Doom, miał swą premierę w 2018 roku. Szósty longplay Kalifornijczyków wydała nowojorska wytwórnia eOne. Trzy lata później zespół wydał EP-kę "Hellbent".

Teledysk do premierowej kompozycji “Eternal" z EP-ki "Last Days" Impending Doom możecie zobaczyć poniżej:



