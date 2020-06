Ile zarabiała Natalia Szroeder na początku kariery? "Na osobę wychodziło po 8 zł"

Ostatnie lata w życiu Natalii Szroeder to pasmo sukcesów. Jej płyty sprzedają się świetnie, na koncerty przychodzi rzesza fanów, a jakby tego było mało, piosenkarka zwyciężyła w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami", została gospodynią programu "The Four. Bitwa o sławę" i zagrała w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa".

Natalia Szroeder była gościem Krzysztofa Ibisza /Mateusz Jagielski /East News

Ale choć zdobyła sławę i pieniądze, pamięta czasy, kiedy wiodło jej się gorzej. Natalia Szroeder wspominała je w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem podczas spotkania na instagramowym kanale Polsatu.

Prezenter, który osobiście poznał rodziców Natalii, wyjaśnił, że pochodzi ona ze skromnego domu. Zapytał też, ile Szroeder zarobiła za pierwszy koncert.

"Zagrałam masę koncertów darmowych" - wyjaśniła piosenkarka i dodała, że jej kariera muzyczna zaczęła się od występów z folklorystycznym zespołem Modraki, założonym przez jej dziadka, Waldemara Kapiszkę.

"Pierwsze pieniądze, które dostałam z grania to było 40 złotych. I to był dla mnie wielki szok, że ktoś chce mi z góry zapłacić za to, że będę śpiewać i robić to, co kocham" - wyznała wokalistka.

Wyjaśniła też, że zdarzały się imprezy, z których zarobek był jeszcze mniejszy. "Graliśmy w skansenie w Klukach na Kaszubach, mieliśmy kapelusz, więc jeśli ktoś miał ochotę, to wrzucał pieniądze (...). Na osobę wychodziło po 8 zł, po 12 zł, to zależało od dnia, ilości turystów i tego, czy mieli ochotę coś do tego kapelusza wrzucić" - wspominała Natalia.

25-latka w marcu prowadziła w Polsacie nowy program muzyczny "The Four. Bitwa o sławę". Show po emisji drugiego odcinka został zawieszony w związku z pandemią koronawirusa.

W ostatnim czasie Natalia Szroeder wypuściła piosenkę "Pestki", która jest zapowiedzią nowego etapu w karierze.

Wokalistka swoją muzyczną przygodę rozpoczynała jak była dzieckiem. Na początku brała udział w programie "Od przedszkola do Opola". W 2011 roku została laureatką jednego z odcinków "Szansy na sukces", wykonując utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Cicha woda" ( zobacz! ).

Coraz większą popularność zaczęła zdobywać od 2012 roku nagrywając własne single oraz współpracując z Liberem. Na jej solowy album fani musieli trochę poczekać, płyta "NATinterpretacje" ukazała się w 2016 roku.



Szroeder brała też udział w popularnych programach: w 2015 roku w "Twoja twarz brzmi znajomo", wygrała też siódmą edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (2017 r.).

Pierwsze informacje o drugiej płycie pojawiły się jeszcze na początku 2016 r. Dotychczas poznaliśmy single "Parasole", "Nie oglądam się" i "Nie mów nic".