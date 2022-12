W tym roku potwierdzono, że w Zakopanem pojawią się takie gwiazdy jak: Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Maja Hyży, Marina Łuczenko-Szczęsna, Sławomir i Kajra, Kasia Moś, Sara James, Jan Majewski, Felivers, Staszek Karpiel-Bułecka, Kapela Ciupaga i Kuba Szmajkowski.

Zagranicznymi wykonawcami, których ogłoszono na ten moment są: Thomas Anders i zespół Dzidzio z Ukrainy.

Nie zabraknie też gwiazd disco polo takich jak: Zenek Martyniuk, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys, MiłyPan, Voyager i Blanka.

Ile Zenek Martyniuk zgarnie za występ na sylwestrze w Zakopanem?

Jako że król disco polo jest jedną z największych gwiazd wieczoru, jego stawka koncertowa również robi wrażenie. Według serwisu disco-polo.info za występ na tegorocznej imprezie ma otrzymać 100 tys. złotych. Dla porównania rok temu jego stawka miała wynosić 50 tys. złotych.

Warto też dodać, że pieniądze trafiają również do całej ekipy gwiazdora - tancerzy i obsługi technicznej.

Stawka króla disco polo nie jest największa?

Jeżeli plotki okażą się prawdą i TVP faktycznie ma w zanadrzu jedną lub dwie zagraniczne gwiazdy, to stawka Zenka Martyniuka nie będzie największa spośród wszystkich wykonawców. Rok temu Jason Derulo według Party.pl mógł zainkasować od 150 do 300 tys. dolarów (w tamtym czasie było to około 1,2 miliona złotych).