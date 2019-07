Igor Herbut został ojcem. Wokalista pokazał zdjęcie dziecka [INSTAGRAM]

Igor Herbut i Małgorzata Dacko zostali rodzicami. Wokalista podzielił się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Igor Herbut pochwalił się, że został ojcem /Piotr Molecki / East News

Zaledwie kilka dni temu na Instagramie Igora Herbuta pojawiły się zdjęcia z ciążowej sesji, którą muzyk zrobił wraz ze swoją partnerką Małgorzatą Dacko, aby uwiecznić moment oczekiwań na narodziny synka.

W czwartek 18 lipca wokalista za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że od poniedziałku 15 lipca przez życie idą w trójkę.

"W poniedziałek 15.07.2019 o godzinie 19:00 na Świat przyszedł nasz syn. Jest zdrowy i piękny! Kocham Cię synku. Kocham Cię Małgosiu" - czytamy.



Igor Herbut jest liderem formacji LemON, która zdobyła popularność dzięki trzeciej edycji "Must Be the Music. Tylko Muzyka". Wygrana w show Polsatu sprawiła, że kariera zespołu nabrała rozpędu.

Partnerem Herbuta jest Małgorzata Dacko. Starsza o osiem lat od wokalisty kobieta przez pewien czas była menedżerką LemONa (jest też współautorką tekstów grupy). Obecnie jest producentką telewizyjną.

