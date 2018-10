Igor Herbut: Zobacz teledysk do filmowej piosenki "Miłość jest wszystkim"

Do sieci trafił teledysk do tytułowej piosenki z filmu "Miłość jest wszystkim" Michała Kwiecińskiego. W nagraniu śpiewa Igor Herbut, wokalista grupy LemON.

Piosenka "Miłość jest wszystkim" została napisana z myślą o filmie o tym samym tytule.

"Ja już go widziałem. Jest świetny i wzruszający. Widziałem go dlatego, że okazało się, że reżyser bardzo lubi to, co robię i zaprosił mnie do napisania utworu do filmu" - mówi Igor Herbut.

Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego (premiera 23 listopada) to komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do świąt.

W rolach głównych wystąpią: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz i Joanna Balas.

Dowodzona przez Herbuta grupa LemON zapowiedziała przerwę w koncertowaniu do lata 2019 r. Muzycy mają zająć się swoimi pobocznymi projektami.

Za teledysk "Miłość jest wszystkim" odpowiada AG Studio.



