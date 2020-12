Igor Herbut pokazał ukochaną. Jak wygląda partnerka muzyka?

Wokalista zespołu LemOn bardzo oszczędnie dzieli się z fanami kadrami ze swojej codzienności. Igor Herbut dba o prywatność swoją i swojej rodziny, jednak tym razem zrobił wyjątek i pokazał swoją ukochaną. Wybranka artysty zebrała mnóstwo komplementów.

Igor Herbut pokazał zdjęcie żony /VIPHOTO /East News

Skupiony na karierze

Wielu artystów stara się promować swoje nowe albumy i zyskiwać nowych fanów nie tylko swoimi utworami i koncertami, ale także poprzez media społecznościowe. Do tego grona zdecydowanie nie należy Igor Herbut. Założyciel i lider zespołu LemOn oraz juror polsatowskiego show "The Four", skupia się jedynie na artystycznej stronie swojej działalności i na jego Instagramie fani mogą znaleźć niemal wyłącznie zdjęcia dotyczące nowych projektów. Tym razem wokalista zrobił jednak wyjątek i pochwalił się zdjęciem ukochanej.

Igor Herbut pokazał zdjęcie partnerki

Na ostatnim poście artysty mogliśmy zobaczyć, że wpuścił trochę prywatnego życia do swoich mediów społecznościowych. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie wybranki jego serca, Małgorzaty Dacko. Igor podpisał je jedynie emotikoną serca, jednak wielu internautów wiedziało, że kobieta obchodziła właśnie urodziny.

Starsza o osiem lat od wokalisty Małgorzata przez pewien czas była menedżerką LemONa (to też współautorka tekstów grupy). Obecnie zajmuje się produkcją telewizyjną. Para jest ze sobą od 2013 roku i wspólnie wychowuje 1,5 rocznego synka Kaia. Pod zdjęciem kobiety pojawiło się mnóstwo komentarzy. Oprócz życzeń urodzinowych padło także sporo komplementów dotyczących naturalnej urody ukochanej Igora Herbuta.

