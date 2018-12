Igor Herbut (LemON) pokazał swoją partnerkę. Jest od niego starsza o 8 lat

Znany z grupy LemON wokalista Igor Herbut rzadko dzielił się swoimi prywatnymi zdjęciami. Teraz jednak pokazał zdjęcie swojej ukochanej, która jest współautorką przebojów zespołu.

Igor Herbut (LemON) rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym AKPA

Igor Herbut na swój instagramowy profil wrzucił zdjęcie Małgorzaty Dacko.

Reklama

Jak podaje "Super Express", para poznała się w pracy, a starsza od muzyka o osiem lat Dacko przez pewien czas była również menedżerką zespołu LemON (jest też współautorką tekstów grupy). Obecnie jest producentką telewizyjną, a w wolnych chwilach sporo ćwiczy.

Formacja zdobyła popularność dzięki trzeciej edycji "Must Be the Music. Tylko Muzyka". Wygrana w show Polsatu sprawiła, że kariera zespołu nabrała rozpędu.

Zainteresowanie budzi również życie prywatne lidera, jednak Igor Herbut niezwykle ceni sobie ten obszar i raczej niechętnie dzieli się nim z innymi.

Dowodzona przez Herbuta grupa zapowiedziała przerwę w koncertowaniu do lata 2019 r. Muzycy mają zająć się swoimi pobocznymi projektami.

Sam Igor zaprezentował tytułową piosenkę do filmu "Miłość jest wszystkim".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Herbut o skupieniu przed koncertami TV Interia

Clip Igor Herbut Miłość jest wszystkim

Sprawdź tekst utworu "Miłość jest wszystkim" w serwisie Teksciory.pl!