Iggy Azalea pochwaliła się zdjęciem syna. Potwierdziła, że rozstała się z Playboyem Cartim

Na Instagramie raperka Iggy Azalea opublikowała pierwsze zdjęcie swojego syna. Okazało się, że gwiazda będzie go wychowywać jako samotna matka.

Iggy Azalea rozstała się z partnerem /Ethan Miller /Getty Images

30-letnia Iggy Azalea ( sprawdź! ) pod koniec kwietnia tego roku po raz pierwszy została mamą.

Iggy Azalea - piękność, która przesadziła z operacjami plastycznymi? 1 / 20 Iggy Azalea to australijska raperka, która swoją karierę rozpoczęła w 2014 roku. Wydała wtedy hit "Francy", nagrany wraz z Charli XCX. Piosenka przez pięć tygodni królowała na liście Billboard Hot 100, a 33 tygodnie utrzymywała się w całym zestawieniu. "Fancy" zwiastował debiutancki album Azalei "The New Classic". Źródło: Getty Images Autor: Alexander Tamargo udostępnij

Reklama

Portale plotkarskie powołując się na własne źródła informowały, że Azalea już pod koniec zeszłego roku była w widocznej ciąży. Przez kilka miesięcy raperka nie publikowała również nowych postów na Instagramie.

Gwiazda urodziła syna o imieniu Onyx. Teraz pokazała jego pierwsze zdjęcie na Instagramie.

We wpisie potwierdziła, że rozstała się z ojcem chłopca - 24-letnim raperem Playboyem Cartim, z którym spotykała się od 2018 r. Para rok później przeprowadziła się do Atlanty. Mówiło się też o zaręczynach gwiazd, jednak tej plotki również nikt nie potwierdził.

Instagram Post

"Ludzie biorą lojalność za pewnik. Dlatego raczej będę sama. Ostatniej nocy zdałam sobie sprawę, że sama wychowuję mojego syna i nie jestem już w związku" - ogłosiła Azalea.

Wideo iplapolsat

Dodajmy, że raperka zawiesiła karierę kilka miesięcy po wydaniu drugiej płyty "In My Defense" w 2019 roku. Pod koniec ub. r. ukazała się jeszcze EP-ka "Wicked Lips". Pierwszą Zapowiedzią nowego materiału "End of an Era" jest singel "Dance Like Nobody's Watching" z Tinashe.