Ifi Ude: Zobacz teledysk "Weapon of Love"

Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk "Weapon of Love" wokalistki Ifi Ude, współprowadzącej programu "Od Opola do Opola".

Ifi Ude prezentuje nowy teledysk / Mieszko Piętka / AKPA

Ifi Ude jest córką Polki i Nigeryjczyka. Do Polski przyjechała mając 3,5 roku. Popularność przyniósł jej udział w trzeciej edycji "Must Be The Music", gdzie doszła do półfinału. Jej siostrą jest projektantka mody Chi-Chi Ude.

Wokalistka dała się poznać szerszej publiczności w eliminacjach do tegorocznej Eurowizji. Napisany przy pomocy producentów z Wielkiej Brytanii utwór "Love Is Stronger" w głosowaniu profesjonalnego jury zajął drugie miejsce. Po zsumowaniu głosów telewidzów ostatecznie Ifi zajęła czwartą lokatę.

Brała udział w nagraniu płyt "Panny wyklęte" (2013), "Panny wyklęte: wygnane vol. 1" (2014) i "Panny wyklęte: wygnane vol. 2" (2015), na których Maleo Reggae Rockers wraz z zaprzyjaźnionymi wokalistkami przypominał wojenne historie.

W 2013 roku ukazał się jej debiutancki album "Ifi Ude", za który otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii debiut. W tym samym czasie wokalistka spełniała się także jako pisarka. Wydała bowiem książkę dla dzieci pt. "Zebra".

Od początku kwietnia Ifi wraz z Andrzejem Krzywym z De Mono prowadziła nowy show TVP1 "Od Opola do Opola". Razem z nim i Tomaszem Kammelem poprowadziła koncert "Od Opola Do Opola" podczas 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Clip Ifi Ude Weapon of Love

Teraz wokalistka prezentuje teledysk do nowej piosenki "Weapon of Love".



W nakręconym w m.in. Londynie klipie poza Ifi wystąpił także aktor Krystian Godlewski (m.in. "Strażnicy Galaktyki").