Wiralowe nagranie z małą Amelią opublikowała na Facebooku Marta Smekhova. Z jej profilu nagranie udostępniono ponad 125 tys. razy.

Niespełna 2-minutowy materiał został nakręcony w jednym ze schronów w Kijowie, gdzie chowają się mieszkańcy przed rosyjskimi atakami. Tam pani Marta spotkała kilkuletnią Amelię, która opowiedziała jej, że oprócz rysowania uwielbia śpiewać. Za zgodą mamy dziewczynki nagranie z występu trafiło do sieci.

Amelia zaśpiewała "Все одно", ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu". Ukraińską wersję śpiewała Shanis, w polskiej - jako "Mam tę moc" - Kasia Łaska.



Reklama

Wideo Young girl sings 'Let it Go' inside Ukrainian bomb shelter

Sprawdź tekst "Все одно" w serwisie Tekściory.pl!

"Od pierwszego słowa w schronie panowała zupełna cisza... Wszyscy odłożyli swoje sprawy i słuchali piosenki w wykonaniu tej dziewczyny, która właśnie promieniowała światłem... Nawet mężczyźni nie mogli powstrzymać łez..." - napisała Marta Smekhova.

Światowe media o małej Amelce śpiewającej "Let It Go"

Chociaż oryginalne nagranie zniknęło z Facebooka, zaczęło być udostępniane na innych kontach, aż w końcu media na całym świecie zaczęły opowiadać historię małej Amelki. O śpiewającej dziewczynce w schronie informowano w CNN, "The New York Post", "The Washington Post", "Independent", "The Sun", a także m.in.: w mediach w Niemczech, Irlandii oraz Czechach.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Modlitwa za Ukrainę”: Londyńska orkiestra gra ukraińskie pieśni AFP

Idina Menzel komentuje nagranie z ukraińskiego schronu

Nagarnie dotarło również do współautorki utworu oraz wykonawczyni oryginalnej wersji - Idiny Menzel. Wokalistka udostępniła nagranie z Twittera (tam zdobyło już 14 milionów wyświetleń) komentując krótko: "Widzimy cię, naprawdę, naprawdę cię widzimy". Gwiazda dodała też niebieskie i żółte serce.



Autorka oryginalnego nagrania ze schronu udostępniła na Facebooku komentarz Idiny. Smekhova przyznała, że marzeniem dziewczynki jest występowanie na wielkiej scenie.

Pod oryginalnym nagraniem napisała również holenderska producentka Magnolia Leaf, która zaoferowała, że chce nagrać zdalnie z dziewczynką wspólną piosenkę lub płytę, a pieniądze w ten sposób zarobione pójdą na pomoc Ukrainie.



"Jestem w kontakcie z kobietą, która skontaktowała się z jej rodzicami. Zrobię wszystko, aby [Amelia] śpiewała, nawet przez telefon. Wykorzystam to nagranie i będę nad nim pracowała. I gdy wyjdzie już ze schronu, będzie szczęśliwa, wolna, a może nawet i sławna" - czytamy.



----------------------------------------------------------------