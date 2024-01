Miks i mastering nowego dokonania Amerykanów odbył się w studiu Mercinary w Ohio pod okiem Noah Buchanana. Autorem okładki "Defiance", podobnie jak dwu poprzednich płyt Hypoxii, jest ukraiński artysta Daemorph.

Nowy album nowojorskiego kwintetu, w którym przy mikrofonie stoi znany m.in. z Monstrosity, Vile i Divine Rapture Mike Hrubovcak, będzie mieć swą premierę 23 lutego nakładem polskiej Selfmadegod Records. Wytwórnia z Białej Podlaskiej szykuje wersję CD, limitowaną edycję winylową oraz format cyfrowy.



Reklama

Trzeci longplay nowojorczyków pilotuje numer "Bleed For Blasphemy", który możecie sprawdzić poniżej:



Clip Hypoxia Bleed For Blasphemy [LYRIC VIDEO]

Hypoxia - szczegóły albumu "Defiance" (tracklista):

1. "Overture"

2. "Bleed For Blasphemy"

3. "Pathway To Charon"

4. "Correlated Embolism"

5. "Agonized Asphyxia"

6. "Drowning In Darkness"

7. "Too Far Gone"

8. "Black Omens"

9. "Serpents Of Gaia"

10. "Scorched And Skinned"

11. "Finale".