Za aranżację utworu odpowiadała włoska formacja Meduza, w której skład wchodzi trójka muzyków - Luca de Gregorio, Mattia Vitale i Simone Giani. Trio zadebiutowało w 2019 r., wydając singiel "Piece of Your Heart", który szybko stał się globalnym przebojem i zgromadził ponad milion streamów. Włoska grupa podjęła się współpracy z niemiecką wokalistką Leonie Burger, znaną jako Leony. Gwiazda robi niemałą karierę w Niemczech - jej profil na Instagramie śledzi blisko 400 tys. Użytkowników. Do składu, który skomponował najnowszy hymn Euro dołączył także światowej sławy pop-rockowy zespół OneRepublic. Pochodzący z ameryki Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle, Eddie Fisher oraz Brian Willett stworzyli już takie hity, jak "Counting Stars" czy "Love Runs Out", więc ich udział w tworzeniu piosenki na mistrzostwa Europy w piłce nożnej musiał zakończyć się wielkim powodzeniem.