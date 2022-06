"Coś się kończy... coś się zaczyna... przedstawiamy Wam nową odsłonę House of Death. Niestety, Titus nie jest już członkiem naszego zespołu a jego miejsce zajął Skaya, którego znacie między innymi z Quo Vadis. Do zespołu dołączył też Chilek, zajebisty gitarowy, którego możecie kojarzyć z grupy Piotra Cugowskiego czy projektu Polish Metal Alliance" - informuje formacja House Of Death.

Wspomniany Skaya (Tomasz Skuza) to grający na basie lider szczecińskiej grupy Quo Vadis, która na metalowej scenie działa od 1988 r. W tym zespole perkusistą jest Sajmon Riot (Szymon Synówka), znany także z My Riot obecny bębniarz House Of Death.

Chilek, czyli Jarosław Chilkiewicz występował w zespole Bracia, a obecnie wspiera jego wokalistę Piotra Cugowskiego. Bierze też udział w projekcie Polish Metal Alliance, w którym na potrzeby coverów wielkich hitów ciężkiego grania pojawia się czołówka polskiej sceny metalowej.

Skład House Of Death uzupełniają pochodzący z Meksyku wokalista Juan Carlos Cano (zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland") i gitarzysta Adam Bielczuk. Zespół - będący kontynuacją Anti Tank Nun w mocno zmienionym już składzie - w 2019 r. zadebiutował płytą "Midnight Special". Obecnie trwają prace nad drugim albumem, którego zwiastunem będzie utwór "DRC".

Debiut nowego składu odbędzie się 18 czerwca na imprezie Rock pod Murami w Nowem. Zespół zaprezentuje się też na Małej Scenie tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku.

