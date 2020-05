Hot16challenge2: Etiennette Wiśniewska nominowała Billie Eilish!

Ponad 100 tysięcy wyświetleń zdobyło już nagranie niespełna 14-letniej Etiennette Wiśniewskiej w ramach akcji #Hot16Challenge2.

Michał Wiśniewski z Etiennette w 2016 r. /Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Pierwsza odsłona #Hot16Challenge zorganizowana została w 2014 roku i włączyła się do niej niemal cała scena rapowa.



Reklama

#Hot16Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.



Kontynuację akcji w tym roku postanowił rozpocząć Solar ( sprawdź! ), a towarzyszy jej zbiórka na walkę z koronawirusem.

Tym razem, za sprawą Taco Hemingwaya, który nominował Klocucha, wyzwanie wyszło poza środowisko związane z rapem. Nagrania stworzyli m.in. Kuba Wojewódzki, Paweł Domagała, Dawid Podsiadło, Margaret, Katarzyna Nosowska czy Krzysztof Zalewski.



Do zabawy przyłączyli się także politycy. Swoją zwrotką pochwalił się m.in. Andrzej Duda. Nagranie z jego udziałem szybko rozeszło się po sieci. Za sprawą wersu o "ostrym cieniu mgły" ( sprawdź! ) szesnastka prezydenta stała się głównym tematem żartów.



Wideo Andrzej Duda #Hot16Challenge2

Etiennette Wiśniewska do akcji została nominowana przez swojego ojca Michała Wiśniewskiego.

"Udźwignęłaś miłość do muzyki i nie tylko. Love U." - napisał pod nagraniem córki wzruszony lider Ich Troje.

Wideo ETIENNETTE WIŚNIEWSKA | #hot16challenge2

13-latka sama napisała tekst swojej szesnastki. Za bit i mix odpowiada Kubzik.



Do dalszej zabawy Etiennette Wiśniewska nominowała swoją mamę Annę Żeńcę (w latach 2006-2011 była żoną Michała Wiśniewskiego, od marca 2020 r. ponownie jest wokalistką Ich Troje), uczestniczkę "The Voice of Poland" i "Bitwy na głosy" Karolinę Żuk, wspomnianego Kubzika i... Billie Eilish.

20 lat Ich Troje: Michał Wiśniewski z córkami 1 / 6 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Ich Troje w Lesznowoli. Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Jarosz udostępnij

Dodajmy, że w skarbonce założonej przez Solara jest już ponad 2,6 mln złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Kwota wpłaty jest dowolna, wpłacają zarówno muzycy, którzy biorą udział w wyzwaniu, ale także fani.