Hologram Whitney Houston w europejskiej trasie koncertowej

O hologramach, które będą "wskrzeszać" największe gwiazdy i zespoły, mówi się już od dawna. Od lat trwają prace nad występami legendarnej grupy ABBA, na które czeka wielu fanów, zanim jednak one nastąpią europejska publiczność będzie miała okazję pośmiertnie posłuchać i zobaczyć jedną z największych gwiazd na świecie - Whitney Houston. Hologram artystki wyruszy w trasę koncertową w 2020 r. Znamy już miejsca i daty koncertów.

Hologram Whitney Houston odbędzie europejską trasę koncertową / Pascal Le Segretain /Getty Images

Podczas gdy pośmiertne płyty stały się codziennością, na sceny zaczynają wkraczać hologramy, których obecność nie budzi większego zdziwienia. Już niedługo na europejskich scenach będzie można posłuchać i zobaczyć hologram legendarnej wokalistki - Whitney Houston.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Whitney Houston: Nieszczęśliwa super gwiazda Interia.tv

Reklama

Hologram, czyli trójwymiarowe odwzorowanie osoby, powstaje na podstawie materiału wideo.

Za cyfrowe "ożywienie" Whitney odpowiada firma koncertowa Base, która ma już na swoim koncie hologramy Roya Orbisona i Buddy'ego Holly'ego. Jej przedstawiciele podali już oficjalne daty i miejsca koncertów, podczas których z ust Whitney popłyną jej największe niezapomniane przeboje.



Pat Houston - bratowa Whitney Houston i jej agentka, która zarządza spuścizną po artystce, powiedziała:

"Whitney była dumna ze swojej rodziny, w tym jej fanów. Uwielbiała swoich odbiorców i dlatego wiemy, że pokochałaby tę holograficzną koncepcję teatralną. Wydarzenie na tym poziomie jest czymś wyjątkowym, a doświadczenie firmy BASE w pełni autentycznej i pełnej szacunku uczyniło z niej idealnego partnera. Ta zbliżająca się trasa koncertowa pozwoli widzom doświadczyć niesamowitego głosu Whitney i jej pasji do muzyki przez długi czas i pomoże dzielić się tą magią z przyszłymi pokoleniami".



Trasa zatytułowana "An evening with Whitney. The Whitney Houston Hologram Tour" rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 3 kwietnia, obejmując 26 miast Europy, w takich krajach, jak m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Dania, Norwegia, Szwecja, Rosja i Ukraina.

Najbliżej Polski hologram pojawi się w Berlinie (20 marca), Bratysławie na Słowacji (23 marca), Kijowie (2 kwietnia) i Mińsku (3 kwietnia).



Przypomnijmy, że Whitney Houston zmarła 11 lutego 2012 roku w pokoju w Beverly Hilton Hotel, mając 48 lat. Artystka, która była pod wpływem narkotyków, utopiła się podczas kąpieli w wannie.



Nie wszyscy fani są zachwyceni pomysłem tworzenia hologramów gwiazd. W komentarzach pod postami zapowiadającymi trasę hologramu Whitney, możemy m.in. przeczytać: "Dajcie jej spoczywać w spokoju".

Koncerty holograficzne to nie jest żadna nowość. Pojawiły się w 2012 roku, kiedy raper Tupac Shakur został "wskrzeszony" na festiwalu Coachella w Kalifornii. Od tamtej pory kilka wielkich nazwisk powróciło na sceny za sprawą hologramów, jak Billie Holiday, Michael Jackson, Frank Zappa czy Ronnie James Dio.