Ponadto, Nicki Minaj została pierwszą wiodącą artystką, która zadebiutowała na 1. miejscu w 2022 roku, pierwszą raperką z wieloma debiutami na 1. miejscu i pierwszą od dwóch lat raperką, która zajęła 1. miejsce bez wydania teledysku. Aktualnie artystka podbija również TikToka, zajmując 1. miejsce na liście najpopularniejszych dźwięków w Stanach Zjednoczonych.

Zdobywając największy debiut dla wiodącej artystki w 2022 roku i największy tydzień sprzedaży dla singla w 2022 roku, Nicki jako jedyna artystka ma już cztery cyfrowe kawałki numer jeden w tym roku na koncie. Łącznie może pochwalić się dwunastoma utworami na szczycie, co czyni ją piątą artystką, której się to udało.

Reklama

Nicki przyćmiła także własny rekord największego tygodnia sprzedaży cyfrowej w tym roku, detronizując "Do We Have a Problem?" z Lil Babmy. Tym samym powiększyła swój rekord jako artystki z największą liczbą utworów Top 10 na liście Hot 100 - ma ich już 21.

Clip Nicki Minaj Super Freaky Girl (Lyric Video)

"Super Freaky Girl" przypomina stary przebój

"Super Freaky Girl" oparty jest na samplach z kultowego utworu Ricka Jamesa - "Super Freak" (1981). To nie pierwszy raz raperka wykorzystuje ten numer. Sampel z "Super Freak" wcześniej pojawił się na jej numerze "Dilly Dally" z mixtape'u "Playtime Is Over" z 2007 roku.

Nicki Minaj na BET Awards 2018 1 / 5 W niedzielę, 24 czerwca, odbyła się tegoroczna gala rozdania nagród BET Awards. Statuetki te przyznawane są artystom afroamerykańskim. Podczas ceremonii wystąpiła m.in. Nicki Minaj. Zobaczcie, jak amerykańska raperka zaprezentowała się na scenie! Źródło: Getty Images Autor: Leon Bennett udostępnij

Co z nową płytą Nicki Minaj?

"Super Freaky Girl" to kolejny numer, który prawdopodobnie znajdzie się na piątej płycie Nicki Minaj. Do tej pory zaprezentowała numery: "We Go Up" oraz "Do We Have a Problem"?



Raperka w tym roku na instagramowym czacie z fanami przyznała, że pracuje nad piątą płytą i prawdopodobnie przy okazji premiery poznamy jej kolejne muzyczne alter ego. Wcześniej Minaj przedstawiała się m.in. jako: Harajuku Barbie, Chun-Li, Roman Zolanski i Queen Sleeze.