Hilary Duff w ciąży. Spodziewa się trzeciego dziecka

Amerykańska wokalistka i aktorka Hilary Duff ogłosiła w mediach społecznościowych, że jest w ciąży ze swoim mężem.

Hilary Duff spodziewa się dziecka /BG015/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Od stycznia 2017 r. Hilary Duff i muzyk Matthew Koma (pisał dla m.in. Zedda, Carly Rae Jepsen, Tiesto, Kelly Clarkson, Shanii Twain i 5 Seconds of Summer) są parą, choć poznali się podczas pracy nad wydaną w 2015 r. płytą wokalistki "Breathe In. Breathe Out".

Reklama

Ślub wzięli w grudniu 2019 r. podczas prywatnej ceremonii.

Duff we wrześniu 2018 r. urodziła ich wspólną córkę Banks Violet Bair. Wokalistka ma także 8-letniego syna Lukę Cruza Comrie, z poprzednim mężem Mikiem Comrie. Koma traktuje Lukę jako swojego własnego syna.

Teraz para spodziewa się kolejnego dziecka.

"Rośniemy!!! Głównie ja" - powiedziała Hilary Duff, chwaląc się swoim ciążowym brzuchem.

"Kwarantanna była zabawna. Dziecko #3 - 2021" - dodał Matthew Koma.

Pod ich wpisami posypały się gratulacje od fanów i przyjaciół z branży, w tym m.in. od aktorki Lei Michele, która sama niedawno została mamą.