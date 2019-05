Hellyeah: Album "Welcome Home" gotowy

Groovemetalowcy z amerykańskiej grupy Hellyeah opublikują pod koniec września szósty longplay.

Chad Gray (Hellyeah) w akcji /Stephen J. Cohen /Getty Images

Przypomnijmy, że na "Welcome Home" znajdą się ostatnie nagrania zmarłego w czerwcu 2018 roku perkusisty Vinniego Paula Abbotta, który przed śmiercią (muzyk cierpiał na kardiomiopatię i chorobę wieńcową) zdążył zarejestrować ścieżki bębnów na tę płytę.

Następcą byłego perkusisty Pantery i Damageplan został Roy Mayorga, nowojorski bębniarz znany m.in. z Soulfly i Stone Sour.

Skład supergrupy uzupełniają: wokalista Chad Gray (eks-Mudvayne), gitarzyści Christian Brady i Tom Maxwell (Nothingface, Knives Out!) oraz basista Kyle Sanders (eks-Skrew, Bloodsimple i MonstrO; brat Troya Sandersa z Mastodon).



Album "Welcome Home" pojawi się w sprzedaży 27 września nakładem Eleven Seven Music.



Zespół ujawnił właśnie teledysk do tytułowej kompozycji z płyty "Welcome Home". Możecie go zobaczyć poniżej: