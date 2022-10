Hellium gra Turbo. Co wiemy o płycie "One Way to Dead End"?

Hellium będzie wykonywał utwory z płyt "Dead End" i "One Way" nagranych w latach 1990 i 1992 przez Turbo.

Te albumy utrzymane w stylistyce death/thrash metalu powstały po rozłamie i rozstaniu z wokalistą Grzegorzem Kupczykiem i gitarzystą Andrzejem Łysówem. Na pierwszej z tych płyt funkcję wokalisty i drugiego gitarzysty pełnił Robert "Litza" Friedrich, ówczesny muzyk Acid Drinkers. Z kolei "One Way" nagrany przez całkowicie nowy skład (jedynym muzykiem ze stażem w Turbo został Hoffmann) ukazał się tylko na kasecie i przypieczętował zakończenie działalności na niemal pięć lat.

W składzie Hellium u boku gitarzysty Wojciecha Hoffmanna pojawili się gitarzysta Marcin Białożyk (brał udział w nagraniach "One Way"), basista Przemysław Niezgódzki (od 2018 r. jest drugim gitarzystą Turbo), wokalista Jacek Zema (Mindfak) i perkusista Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (m.in. Antigama, eks-Vader, Decapitated, Hate, Crionics, Thy Disease, Christ Agony i Rootwater).

Do sieci trafił zwiastun płyty "One Way To Dead End":

Wideo Hellium - One Way To Dead End (Trailer)

Hellium i szczegóły albumu "One Way To Dead End" (tracklista):

1. "The Angst Ouverture"

2. "Trigger"

3. "Everyone"

4. "Filth"

5. "Warfare Area"

6. "Barbaric Justice"

7. "Enola Gay"

8. "Prophetic Sound"

9. "The Raven"

10. "Dead End".