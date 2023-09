Helena Norowicz przez blisko 40 lat była związana z warszawskim Teatrem Studio. Po 80-tce, odkryta przez projektantów mody, zrobiła karierę w świecie modelingu. Jest przykładem na to, że w każdym wieku można żyć pełnią życia i kolorowo.

Teraz zaprezentowała premierową piosenkę "Czas nie istnieje" ( posłuchaj! ). Aktorka i modelka recytuje tekst Jacka Cygana do muzyki Marcina Nierubca. Obaj twórcy byli również autorami utworu Jerzego Połomskiego "Czas nas zmienia" z roku 2009. Refreny "Czas nie istnieje" zaśpiewała młoda wokalistka Sandra Wasilewska.

"Helena Norowicz w wieku 80 lat została modelką. Modelką piękną, modelką tajemniczą, modelką z klasą! Postanowiła zażartować ze swoich lat, nagrywając piosenkę 'Czas nie istnieje', którą z wielkim ukłonem i szacunkiem dla Niej, napisaliśmy wspólnie z Marcinem Nierubcem. Pani Helena udowadnia, że z wiekiem nic się nie kończy, a może nawet zacząć się coś nowego. C'est la vie!" - mówi Jacek Cygan, autor tekstu "Czas nie istnieje".

Ma on na koncie słowa do takich ponadczasowych przebojów jak m.in. "Łatwopalni", "C'est la vie", "Pokolenie" czy "To nie ja byłam Ewą".

Z kolei kompozytorem piosenki (a także autorem scenariusza do teledysku) jest Marcin Nierubiec, który tworzył utwory dla m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Izabeli Trojanowskiej, Dody i wielu innych. W 2021 roku jego kompozycja "Chowam się" ( sprawdź! ) w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Klip nakręcił fotograf Michał Ignar w scenerii zabytkowej Villi La Fleur w Konstancinie. W tym nowym obiekcie muzealnym można zobaczyć unikalną kolekcję prac polskich i zagranicznych artystów z lat 20. i 30., w tym Tamary Łempickiej, której poświęcony jest fragment utworu.



W klimatycznym teledysku obok Heleny Norowicz wystąpili Lillet Amour, Olga Voloshko, Sandra Wasilewska, Arek Kołakowski, Michał Sacharczuk, Dariusz Maciąg i Marcin Nierubiec.