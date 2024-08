Heca nad hece. Gosia Andrzejewicz wrzuca cudze fotki i chce za to 20 zł miesięcznie

W ostatnich latach Gosia Andrzejewicz skupiła się na aktywności w mediach społecznościowych , gdzie między innymi zaczęła promować zbiórki pieniężne za pośrednictwem aplikacji do przekazywania "donejtów". Piosenkarka tłumaczyła, że zbiórki te są skierowane głównie do jej zagranicznych fanów, którzy chcieli ją w ten sposób wspierać.

Czujni dziennikarze śledczy serwisu Pudelek jednak odkryli, że zdjęcie to nie przedstawia ani fragmentu artystki i z całą pewnością nie jest "ekskluzywną treścią" od Gosi.

"Na miniaturce zdjęcie przykryte jest ikonką diabełka i napisem 'censored', co sugeruje, że jest niegrzeczne. I faktycznie, jest odważne, ale jak sprawdziliśmy, nie należy do piosenkarki. Wizerunek piersi, który wstawiła artystka, to zdjęcie pobrane z Instagrama. Jego właścicielką jest Elin Warn" - donosi serwis.



I co wy na to?