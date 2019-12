Heaven Shall Burn: Szczegóły premiery albumu "Of Truth And Sacrifice"

Heaven Shall Burn, hardcore'owo-metalowa instytucja z Niemiec, wyda w marcu 2020 roku nowy longplay.

Marcus Bischoff (Heaven Shall Burn) w akcji /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Tym razem będzie to album dwupłytowy.

Reklama

"Uznaliśmy, że jeden album to za mało, stąd podwójny materiał, który jest swego rodzaju komunikatem. Naszym celem było stworzenie całościowego dzieła sztuki, w które można się zagłębić, czegoś, co pozostawia mnóstwo miejsca na eksperymenty i niespodzianki. A skoro fani musieli tak długo czekać, danie im dwa razy więcej było najuczciwsze" - mówi Maik Weichert, gitarzysta Heaven Shall Burn.



Album podzielono na dwie części: "O prawdzie" i "O poświęceniu".



"Tytuł bada pojęcie prawdy i stawia pytanie, co jesteśmy w stanie za nią poświęcić. Odzwierciedla to również okładka, na której wojowniczka osłania dziecko własnym ciałem, gdzie matka reprezentuje gotowość do poświęcenia, podczas gdy dziecko ucieleśnia prawdę" - wyjaśnia Niemiec.



"Tytuł odnosi się również do licznych aktualnych zmian: ludzkiej ślepoty w codziennym życiu i niechęci do poświęceń w celu wprowadzenia zmiany. Mimo tych zastrzeżeń, są też ludzie, którzy robią dokładnie to, o czym mowa: nauczyciele ryzykujący życiem, by uczyć dzieci w Afryce, dziennikarze i sygnaliści, którzy narażają się na niebezpieczeństwo, aby wskazać, że coś poszło nie tak" - dodał gitarzysta.

Autorem okładki dziewiątego longplaya Heaven Shall Burn jest rozchwytywany izraelski artysta Eliran Kantor.



Na nowej płycie znajdziemy także nastrojowe partie instrumentów smyczkowych autorstwa Svena Helbiga, które zarejestrowano w Mińsku pod batutą dyrygenta Wilhelma Keitela.

"Of Truth And Sacrifice" trafi do sprzedaży pod koniec marca 2020 roku nakładem niemieckiej Century Media Records. W limitowanej edycji do około stuminutowej części muzycznej dodany zostanie półtoragodzinny film dokumentalny ("Mein grünes Herz in dunklen Zeiten" / "My Green Heart In Dark Times") w reżyserii producenta Ingo Schmolla, który przez rok podążał za muzykami, by dotrzeć do sedna fenomenu Heaven Shall Burn.

Zobacz teledysk "Passage Of The Crane" Heaven Shall Burn z poprzedniej płyty "Wanderer" z 2016 r.:

Clip Heaven Shall Burn Passage Of The Crane

Na dwupłytowym albumie "Of Truth And Sacrifice" usłyszymy 19 utworów. Oto ich lista:

1. "March Of Retribution"

2. "Thoughts And Prayers"

3. "Eradicate"

4. "Protector"

5. "Übermacht"

6. "My Heart And The Ocean"

7. "Expatriate"

8. "What War Means"

9. "Terminate The Unconcern"

10. "The Ashes Of My Enemies"

11. "Children Of A Lesser God"

12. "La Résistance"

13. "The Sorrows Of Victory"

14. "Stateless"

15. "Tirpitz"

16. "Truther"

17. "Critical Mass"

18. "Eagles Among Vultures"

19. "Weakness Leaving My Heart".