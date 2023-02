HateSphere: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty "Hatred Reborn"

Nowy album thrash / death / groovemetalowego HateSphere będzie zarazem pierwszym materiałem formacji z udziałem nowego wokalisty Mathiasa Uldalla, który wstąpił w szeregi grupy w roku 2022. Poprzednio za mikrofonem (w latach 2010-2021) stał Esben "Esse" Hansen, z którym zespół wydał cztery studyjne płyty.

Premierę "Hatred Reborn" w barwach mediolańskiej Scarlet Records zaplanowano na 24 marca (CD w digipacku, dwie wersje winylowe, cyfrowo). Poza podstawowym programem, na płycie znajdziemy także bonusowy numer "Another Piece Of Meat" oraz koncertową wersję kompozycji "The Fallen Shall Rise In A River Of Blood".



Longplay "Hatred Reborn" promuje teledysk do singla "Cutthroat", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hatesphere Cutthroat

HateSphere - szczegóły albumu "Hatred Reborn" (tracklista):

1. "The Awekening"

2. "Hatred Reborn"

3. "Cutthroat"

4. "Gravedigger"

5. "918"

6. "Darkspawn"

7. "The Truest Form Of Pain"

8. "Brand Of Sacrifice"

9. "Violent Compulsion"

10. "Spitting Teeth"

11. "Another Piece Of Meat"

12. "The Fallen Shall Rise In A River Of Blood".