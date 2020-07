Hateful: nowa płyta "Set Forever On Me"

Techniczni deathmetalowcy z włoskiego Hateful przygotowali trzeci album.

Zespół Hateful przygotował nową płytę "Set Forever On Me" /materiały prasowe

Materiał "Set Forever On Me" ujrzy światło dzienne 26 września pod skrzydłami Transcending Obscurity Records z Indii.

Album dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo.

Okładkę zaprojektował Daniele Lupidi, grający na basie wokalista Hateful.

Nową płytę Włochów promują utwory "Oxygen Catastrophe" i niedawno opublikowany "Phosphenes".

Tego drugiego możecie posłuchać poniżej:

Wideo HATEFUL (Italy) - Phosphenes (Technical Death Metal) Transcending Obscurity

Oto program albumu "Set Forever On Me":

1. "On The Brink Of The Ravine"

2. "Oxygen Catastrophe"

3. "Phosphenes"

4. "The Irretrieveable Dissolution Process On The Shores Of Time"

5. "Will-Crushing Wheel"

6. "Caldera"

7. "Time Flows Differently"

8. "Our Gold Shined In Vain"

9. "The Nihil Truth"

10. "River’s Breath"

11. "The Proof"