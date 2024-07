Scena rockowa w 2024 roku nie zwalnia tempa! Choć fani w Polsce mieli już okazję poskakać pod sceną podczas koncertów legend takich jak Lenny Kravitz, Judas Priest czy Bring Me the Horizon, to prawdziwa uczta dopiero przed nami. Wiele zespołów szykuje bowiem premiery albumów, które zapowiadają się na prawdziwe trzęsienie ziemi. Przyjrzyjmy się bliżej tym najbardziej wyczekiwanym krążkom, które rozgrzeją scenę do czerwoności.