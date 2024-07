168 koncertów w rok! Jak Elvis Presley doprowadził się do ruiny?

Oprac.: Karolina Kopeć

Elvis Presley, niekwestionowany król rock and rolla, olśniewał charyzmą i talentem, zdobywając serca milionów. Niestety, za kulisami sukcesu kryły się problemy zdrowotne, które ostatecznie doprowadziły do przedwczesnej śmierci artysty w wieku 42 lat. Jak potoczyły się ostatnie lata życia Elvisa Presleya i co przyczyniło się do jego tragicznego odejścia?