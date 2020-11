Harry Styles jest pierwszym mężczyzną, który pojawił się na okładce magazynu "Vogue"

W 127-letniej historii amerykańskiej edycji kultowego magazynu nie było okładki, na której pojawiłby się mężczyzna. Harry Styles złamał tę tradycję i to w bardzo oryginalny sposób. Wystąpił bowiem w niebieskiej sukni z dekoltem i marynarce. Nie jest to jednak pusta prowokacja. Magazyn przygotował przełomową, bo neutralną płciowo sesję. 26-letni wokalista udzielił też wywiadu, w którym powiedział, że nigdy nie zwracał przesadnej uwagi na schematyczne pojmowanie tego, co przystoi kobiecie, a co mężczyźnie.

Harry Styles na początku kariery w 2012 roku /Dave J Hogan /Getty Images

Gwiazdor zespołu One Direction nigdy nie ukrywał swojej słabości do mody. Lubi też przekraczać granice i - jak sam przyznaje - nie widzi nic złego w noszeniu elementów damskiej garderoby.

Lubi się przebierać i traktuje to jak dobrą zabawę. "Odwiedzając sklepy z damską odzieżą, patrząc na nią, myślę, że jest niesamowita" - mówi w wywiadzie towarzyszącym okładce "Vogue'a".

Ustalenie dotyczące tego, co powinni nosić mężczyźni, a co kobiety, nazywa sztucznymi i ograniczającymi barierami. Różowy lakier na paznokciach u mężczyzny? Dlaczego, nie! Młody piosenkarz nie ukrywa, że wystąpił już kilka razy z tak ozdobionymi dłońmi.

Rozmowa pozornie o modzie, jest w istocie dyskusją o tym, co kultura nakazuje kobietom, a co mężczyznom. O prawach, które uznawane są naturalne, choć w istocie narzucone przez ludzi. Nie obywa się zatem bez wątków bardzo osobistych.

Wokalista zdradza, że w pionie trzyma go medytacja. Odkąd wie, jak być tu i teraz, bardzo poprawił się jego stan psychiczny i kontakty z innymi ludźmi. "Wierzę w karmę i myślę, że właśnie teraz nadszedł czas, w którym moglibyśmy użyć trochę więcej życzliwości, empatii i cierpliwości w stosunku do ludzi, być trochę bardziej przygotowani do słuchania i rozwoju" - mówi w wywiadzie.

Większość ubrań, w jakich Harry Styles prezentuje się w magazynie, jest damska. Na jednym ze zdjęć pojawia się obok niego siostra, Gemma Styles. Okładkowa sukienka pochodzi z najnowszej kolekcji domu mody Gucii.