Harlott z nowym albumem "Detritus Of The Final Age"

Australijczycy z thrashowego Harlott szykują się do premiery czwartej płyty.

Harlott po raz czwarty /Oficjalna strona zespołu

Album "Detritus Of The Final Age" trafi do sprzedaży 13 listopada nakładem Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), w kilku odsłonach winylowych oraz drogą elektroniczną.



Na następcy płyty "Extinction" z 2017 roku usłyszymy dwóch nowych członków formacji z Melbourne: perkusistę Glena Trayherna i gitarzystę Leigh Bartleya.



Czwarty album Harlott promuje już singel "As We Breach". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Harlott - As We Breach (OFFICIAL)

Oto lista utworów płyty "Detritus Of The Final Age":

1. "As We Breach"

2. "Idol Minded"

3. "Bring On The War"

4. "Detritus Of The Final Age"

5. "Prime Evil"

6. "Nemesis"

7. "Slaughter"

8. "Grief"

9. "Miserere Of The Dead"

10. "The Time To Kill Is Now".