Hanson: Lider będzie ojcem po raz siódmy. Pokazał zdjęcie na Instagramie

Znany z grupy Hanson (pamiętny przebój "MMMBop") wokalista i lider Taylor Hanson w grudniu po raz siódmy zostanie ojcem.

Grupa Hanson w komplecie w 2019 r. - od lewej: Zac Hanson, Taylor Hanson i Isaac Hanson /Rick Kern /Getty Images

Natalie, żona 37-letniego Taylora Hansona, po raz kolejny jest w ciąży.

Reklama

Para postanowiła podzielić się radosnymi nowinami z fanami w mediach społecznościowych.

"Numer siedem pojawi się w grudniu" - napisał zadowolony lider grupy Hanson.

"Największa mała niespodzianka od dłuższego czasu" - dodała Natalie Hanson.

Ich pierwsze dziecko - syn Jordan Ezra ma 17 lat. Kolejno na świat przychodzili Penelope Anne (ur. 2005), River Samuel (ur. 2006), Viggo Moriah (ur. 2008), Wilhelmina Jane (ur. 2012) i niespełna 2-letni Claude Indiana Emmanuel.

Zdjęcie Grupa Hanson w 1997 r. - od lewej: Taylor, Isaac i Zac / Mike Prior / Getty Images

Licznym potomstwem mogą pochwalić się także pozostali członkowie grupy Hanson. Najstarszy z nich Isaac ma trójkę dzieci, a Zac czwórkę.

Rodzinne trio w listopadzie 2018 r. wydało podwójny album "String Theory", zawierający symfoniczne wersje największych przebojów.

Wideo HANSON - STRING THEORY - MMMBop (Full Song)

Hanson: Królowie jednego przeboju z lat 90. 1 / 10 Hanson to grupa założona przez trzech braci – Zacha, Isaaca, i Taylora w 1992 roku Źródło: Getty Images Autor: Brenda Chase udostępnij

Grupa Hanson światową popularność zdobyła w 1997 r. za sprawą singla "MMMBop" (ponad 100 mln odsłon) z debiutanckiego albumu w dużej wytwórni - "Middle of Nowhere". Płyta przyniosła rodzeństwu trzy nominacje do Grammy. Zac miał wówczas 12 lat, stając się czwartym najmłodszym wykonawcą z nominacją do tej nagrody.

Clip Hanson MMMBop

Do dziś amerykańska formacja sprzedała ponad 16 mln płyt na całym świecie. W USA umieściła trzy piosenki w Top 20 listy singli. Jeszcze lepszym wynikiem - osiem utworów w Top 20 - może pochwalić się w Wielkiej Brytanii.



Po rozstaniu z dużą wytwórnią na początku XXI wieku bracia nagrywają dla własnego niezależnego labelu - 3CG Records.