Hammerfall z albumem "Hammer Of Dawn". Kiedy premiera?

"Hammer Of Dawn", 12. płytę Hammerfall, zarejestrowano w szwedzkich studiach Castle Black i Fredman pod okiem długoletniego współpracownika Fredrika Nordströma, który zajął się także miksem i masteringiem. Wyjątkiem były wokale, które nagrano w duńskim studiu Hansen, gdzie za konsoletą zasiadł Jacob Hansen.

"Moje wielkie zadowolenie i dumę z rezultatu, jaki osiągnęliśmy na 'Hammer Of Dawn', trudno mi nawet ubrać w słowa. Był to, bez wątpienia, spory wysiłek, ostatecznie jednak dopięliśmy swego i nagraliśmy rzetelny, żywiołowy i pozytywny nowy album. Każdy z nas dał z siebie maksimum i razem stworzyliśmy kolejny kamień milowy w historii Hammerfall" - zapewnił Joacim Cans, wokalista goeteborskiej formacji.

"Album ten jest w pewnym sensie dzieckiem pandemii, lecz co ważniejsze, to mocny komunikat świadczący o apogeum naszej aktualnej kreatywności. Powtórzę: Hammerfall nigdy nie brzmiał lepiej" - dodał Oscar Dronjak, gitarzysta Hammerfall i drugi z filarów zespołu.

W kompozycji "Venerate Me" usłyszymy samego Kinga Diamonda. Autorem okładki jest amerykański artysta Samwise Didier.

Album "Hammer Of Dawn" trafi na rynek 25 lutego 2022 roku nakładem austriackiej Napalm Records (m.in. CD w digipacku, na winylu, jako specjalny boks).

Przypomnijmy, że Hammerfall będziemy mogli zobaczyć 18 kwietnia 2022 roku w MCK w Katowicach u boku Helloween.

W środę, 1 grudnia, swą premierę miał singel do tytułowego utworu z płyty "Hammer Of Dawn". Powstały do niego teledysk nakręcono w słynnym parku rozrywki Liseberg w Goeteborgu. Wideoklip "Hammer Of Dawn" Hammerfall możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hammerfall Hammer Of Dawn

Oto program albumu "Hammer Of Dawn":

1. "Brotherhood"

2. "Hammer Of Dawn"

3. "No Son Of Odin"

4. "Venerate Me"

5. "Reveries"

6. "Too Old To Die Young"

7. "Not Today"

8. "Live Free Or Die"

9. "State Of The W.I.L.D."

10. "No Mercy".