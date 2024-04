Album "Avenge The Fallen" będzie mieć swą premierę 9 sierpnia. Jego wydaniem zajmie się niemiecka Nuclear Blast Records, do której popularny kwintet z Goeteborga powrócił pod koniec 2022 roku i w barwach której debiutował w 1997 roku albumem "Glory To The Brave". Następca wydanej przez austriacką Napalm Records płyty "Hammer Of Dawn" z 2022 roku dostępny będzie w wersji CD (także jako limitowany digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że Hammerfall zobaczymy 21 października w Tauron Arenie Kraków, w ramach wspólnej trasy z niemieckim Powerwolf i włoskim Wind Rose.

Reklama

25 kwietnia światło dzienne ujrzał "Hail To The King", pierwszy singel z nowego materiału Szwedów. Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hammerfall Hail To The King



Hammerfall - szczegóły albumu "Avenge The Fallen" (tracklista):

1. "Avenge The Fallen" 2. "Burn It Down"

3. "Capture The Dream"

4. "Hail To The King"

5. "Hero To All"

6. "Hope Springs Eternal"

7. "Rise Of Evil"

8. "The End Justifies"

9. "Time Immemorial".