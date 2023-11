Powerwolf to jedni z największych współczesnych przedstawicieli power metalu, których polska publika za każdym razem wita niezmiennie gorąco. Hammerfall wskrzesili gatunek w latach 90., a Wind Rose połączyli go z folkiem i symfonią.

Niemiecka ekipa Powerwolf w swojej twórczości łączy mnóstwo melodii i obrazoburczych treści. Dotychczasowy dorobek zamyka dziewiąty album "Insomnium" z kwietnia tego roku.

Clip Powerwolf Wolves Of War (Lyric Video)

Gdy zaczynał Hammerfall, klasyczny metal spoczywał na śmietniku historii. Szwedzka grupa zmieniła to swoim debiutem "Glory to the Brave" (1997), który zawierał heavymetalowe i zarazem przebojowe piosenki. Po trzech dekadach działalności ekipa Oscara Dronjaka (gitara) i Joacima Cansa (wokal) nie zwalnia tempa. W lutym 2022 r. wypuścili 12. studyjną płytę "Hammer of Dawn".

Koncert w Krakowie rozpoczną Włosi z Wind Rose, którzy do power metalu dodają emocjonalność prog metalu i aranżacje wyjęte rodem z muzyki klasycznej.