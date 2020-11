Halsey znowu zaskoczyła. Te zdjęcia szybko obiegły sieć

Halsey jest uważana za jedną z najseksowniejszych piosenkarek na świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których dużo odsłoniła.

26-letnia wokalistka lubi co jakiś czas zaskakiwać wizerunkiem.



Pod koniec października postanowiła zgolić włosy.

"W sam raz na pogodę, która będzie wymagała noszenia czapki" - napisała na swoim Instagramie.



Piosenkarka w przeszłości nosiła się już na łyso. Było to w 2017 roku.



Teraz na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia, które szybko wzbudziły zainteresowanie. Wokalistka pozuje na nich w peruce i samej bieliźnie.

