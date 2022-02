"Girls Is a Gun" to kolejny numer promujący wydaną w sierpniu 2021 roku płytę " If I Can’t Have Love, I Want Power".

Do tej pory fani Halsey mogli obejrzeć klip do utworu "I Am Not a Woman, I’m a God". Oba teledyski to fragmenty specjalnego filmu nakręconego na potrzebę płyty o tym samym tytule, co album.

Reżyserem filmu oraz teledysków został Collin Tilley.

Clip Halsey Girl is a Gun

Halsey we współpracy z Trentem Reznorem

Przypomnijmy, że nowy album wokalistki powstał we współpracy z duetem Trent Reznor - Atticus Ross. Halsey wykorzystała ciążę i macierzyństwo jako jeden z motywów promocji płyty. Na okładce pozowała z dzieckiem na ręce i nagą piersią.

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniała.

Halsey zagra w filmie z gwiazdą "Euforii"

Promocja nowego klipu zbiegła się z informacjami na temat rozkręcającej się kariery filmowej wokalistki. Według najnowszych informacji Halsey dołączyła do obsady filmu "National Anthem" Tony’ego Tosta. W produkcji zagra również gwiazda "Euforii" - Sydney Sweeney.