Nowa edycja "If I Can't Have Love, I Want Power" zawiera łącznie 16 utworów, w tym dwie nowe piosenki - "Nightmare Reprise" i "People Disappear Here". Odbywa nagrania ukazały się wraz z lyric videos, a ponadto każdy z kawałków doczekał się nowych wizualizacji. Halsey podzieliła się również koncertowymi wersjami utworów z "If I Can't Have Love, I Want Power".

Towarzyszący albumowi film "If I Can’t Have Love, I Want Power", który w amerykańskich kinach zarobił blisko milion dolarów, obecnie dostępny jest na iTunes, Amazon i Google Play. Za scenariusz produkcji odpowiada Halsey, a reżyserią zajął się Colin Tilley.

Czwarty album artystki, wyprodukowany przez Trenta Reznora i Atticusa Rossa, zadebiutował na 1. miejscu Top Current Albums na Billboardzie. Płyta dotarła również na szczyt notowań Alternative Albums, Vinyl Albums i Tastemaker Albums amerykańskiego zestawienia oraz zajęła najwyższą pozycję listy Top 10 Global Album Debuts na Spotify.

"If I Can't Have Love, I Want Power" zostało entuzjastycznie przyjęte przez krytyków, którzy umieścili wydawnictwo na wysokich miejscach w swych rocznych podsumowaniach. Płytę docenili dziennikarze takich tytułów, jak "The New York Times", "Rolling Stone", "NYLON", "Cosmopolitan", "Complex", "Entertainment Weekly", "Vulture", "People", "Kerrang!" czy "Slate".