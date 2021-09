Halsey "If I Can't Have Love, I Want Power": Manifestacja mocy i prawo do słabości [RECENZJA]

"Więc bierz co chcesz, bierz co możesz / Bierz co chcesz, nie przejmuj się / Proś o przebaczenie, nigdy o pozwolenie" - śpiewa w otwierającym album kawałku "The Tradition". Sama, a raczej z pomocą Trenta Reznora i Atticusa Rossa, którzy wyprodukowali "If I Can't Have Love, I Want Power", bierze co chce z wielu różnych muzycznych gatunków i trzeba przyznać, że ten miks działa dobrze.

Clip Halsey The Tradition (Lyric Video)

Najpierw pokazała odważną okładkę albumu w nowojorskim MoMA. Widzimy na niej samą artystkę upozowaną na Maryję z dzieciątkiem. Pod koniec sierpnia w wybranych kinach IMAX pokazano z kolei film Colina Tilleya towarzyszący premierze albumu. Do samego końca Halsey trzymała w tajemnicy to, co najważniejsze w tym wszystkim, czyli muzykę.



Mówiła za to dużo o swoich inspiracjach i czasie, w którym powstawały piosenki. Nagrywane one były bowiem w czasie ciąży artystki. Oddają one niepokoje związane z tym momentem jej życia. Ale i radości. Na płycie słychać zarówno siłę do walki i niepokorność, jak i zwątpienie. To manifestacja kobiecości i mocy, a także dawanie sobie prawa do słabości.

Clip Halsey I am not a woman, I'm a god

Choć ciężkawy początek zwiastuje pop-gotyckie klimaty, płyta jest o wiele bardziej zróżnicowana. Momentami powoli wyhamowuje, by za chwilę nabrać punkowej energii, choćby w "Easier than Lying". Po lekkim "Lilith" z triphopowym tropem, przychodzi "Girsl is a Gun" z dubstepowym tłem.

Jednym z fajniejszych kawałków jest tu zdecydowanie pędzący "You asked for this", przypominający amerykańskie pop-rockowe bandy z lat 90. Te zmiany tempa są całkiem nieźle wyważone, przez co album po prostu nie męczy.

Clip Halsey You asked for this (Lyric Video)

I finalnie zaproszenie do współpracy Trenta Reznora i Atticusa Rossa wyszło Halsey na dobre. Ich brzmienie nie przytłacza artystki. Co więcej - podkreśla jej charakter, gdy trzeba.

Halsey "If I Can't Have Love, I Want Power", Universal

7/10