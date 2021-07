Halsey urodziła. Podała imię dziecka, ale nie zdradziła jego płci

26-letnia gwiazda swoje pierwsze dziecko ma z scenarzystą Alevem Aydinem. Ender Ridley Aydin, bo tak nazwany został noworodek, przyszedł na świat dokładnie 14 lipca.

"Wdzięczność. Za najbardziej 'rzadkie' i euforyczne urodziny. Zasilane miłością" - napisała na Instagramie.

Przypomnijmy, że na krótko przed porodem Halsey rozpoczęła promowanie albumu "If I Can’t Have Love, I Want Power", który powstał we współpracy z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem.



Instagram Post

W mediach społecznościowych wokalistka pokazała okładkę płyty, na której pozuje z dzieckiem i nagą piersią.

Reklama

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniła.

Jako kolejny zwiastun płyty do sieci trafił specjalny zwiastun godzinnego, mrocznego filmu o tym samym tytule, co nadchodząca płyta gwiazdy.

Scenariusz do produkcji stworzyła sama Halsey, reżyserem został Collin Tiley. Co oczywiste, usłyszymy w nim również muzykę z najnowszego albumu artystki.



Wideo If I Can’t Have Love, I Want Power – Film Trailer