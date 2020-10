Halsey świętowała urodziny nowym klipem i rozszerzoną wersją "Manic"

Halsey zaprezentowała klip do "929", utworu z jej ostatniej płyty "Manic". Artystka urodziła się o 9:29 29 września. Za reżyserię teledysku, na który składają się nagrania z domowego archiwum wokalistki, odpowiada Peter Donaghy.

W serwisach cyfrowych pojawiła się nowa wersja albumu "Manic", na której znalazły się dwa nowe utwory "i'm not mad" i "wipe your tears", jak również nowe wersje utworów z podstawowej wersji oraz "Be Kind" - utwór nagrany wspólnie z Marshmello.

Halsey została uwzględniona na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie magazynu "TIME".



10 listopada ukaże się debiutancki tomik poezji artystki zatytułowany "I Would Leave Me If I Could". Halsey nominowano równieżdo Billboard Music w kategorii najlepsza artystka. Wokalistkę można usłyszeć też na nowej płycie Machine Gun Kelly, w kawałku "Forget Me Too".

