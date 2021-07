Wokalistka Halsey ogłosiła, że jej nowy album powstanie we współpracy z kompozytorem Atticusem Rossem oraz liderem Nine Inch Nails Trentem Reznorem. Ta informacja mocno zaskoczyła jej fanów.

Halsey zapowiedziała płytę, którą pomoże nagrać jej Trent Reznor /AXELLE/BAUER-GRIFFIN /Getty Images

Halsey ogłosiła pracę nad nową płytą jeszcze pod koniec czerwca. Album będzie nosił nazwę "If I Can’t Have Love, I Want Power".

Wokalistka zapowiedziała również pierwszy singel, którego kilka sekund można posłuchać na Instagramie. Halsey ogłosiła również, że produkcją płyty zajmie się duet Trent Reznor - Atticus Ross.

Trent Reznor to kompozytor, producent, wokalista i instrumentalista. Znany jest przede wszystkim z działalności w industrialnym zespole Nine Inch Nails.



Ostatnie lata twórczości Reznora to przede wszystkim współpraca z kompozytorem Atticusem Rossem i nagrywanie muzyki filmowej. Wspólnie stworzyli soundtracki do m.in.: "The Social Network", "Zaginionej Dziewczyny", "Bird Box", "Manka", "Soul" oraz do serialu "Watchmen".

Duet za muzykę do "The Social Network" i "Soul" otrzymał Oscara, natomiast za stworzenie ścieżki dźwiękowej do "Watchmenów" odebrał statuetki Emmy.



Współpraca popowej wokalistki z będącym z zupełnie innego muzycznego świata Reznorem mocno zaskoczyła fanów Halsey. Warto jednak odnotować, że w 2018 roku lider NIN był jednym z ojców komercyjnego sukcesu Lil Nas X i jego przeboju "Old Town Road" (współproducent singla, który pobił rekord Billboardu).

Dyskografię Halsey zamyka płyta "Manic" z 2020 roku.

Przypomnijmy, że 26-letnia gwiazda wkrótce zostanie po raz pierwszy matką. Termin porodu u wokalistki wyznaczono na lipiec. Ojcem jej dziecka jest scenarzysta Alev Aydin.