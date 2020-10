Hailey Bieber zrobiła tatuaż z miłości. Wybrała widoczne miejsce

Małżeństwo Justina Biebera jest uważane za jeden z najlepiej dobranych związków w show-biznesie. Na potwierdzenie miłości Hailey zdecydowała się na dwa tatuaże. Trudno ich nie zauważyć.

Hailey i Justin Bieber są małżeństwem od dwóch lat /Robert O'neil / SplashNews.com /East News

Hailey Bieber to córka aktora Stephena Baldwina i jego żony Kennyi.



Justin Bieber i Hailey zaręczyli się 7 lipca 2018 roku, a trzy miesiące później wzięli ślub.

Żona piosenkarza z zawodu jest modelką, nic więc dziwnego, że wszystkie jej zdjęcia zachwycają.



Jest uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mimo tego, że postanowiła ustabilizować swoje życie, wchodząc w związek małżeński, wciąż jest gwiazdą wybiegów.

Na Instagramie tatuatora o pseudonimie Mr. K pojawiły się zdjęcie, na których widać nowe tatuaże Hailey. Modelka na palcu wytatuowała sobie literkę "J" na cześć męża, na szyi natomiast zdecydowała się na napis "beleza", czyli "piękno".



"To była dla mnie przyjemność. Cieszę się, że obdarzyłaś mnie zaufaniem" - napisał pod postem Mr. K.

Instagram Post

Fani są zachwyceni pomysłem Hailey. "Świetny pomysł. To dowód na to, jak bardzo się kochacie. Przyjemnie się na to patrzy", "Cieszę się, że Justin znalazł tak wspaniałą kobietę jak Hailey. Widać, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. To nie jest udawane na siłę" - pisali w komentarzach.