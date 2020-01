Justin Bieber prezentuje teledysk "Yummy". Hołd dla żony Hailey Bieber [TEKST]

Prawie 6 mln odsłon ma już teledysk "Yummy". To nowy singel Justina Biebera, który zapowiada jego nadchodzącą płytę.

Hailey i Justin Bieber w Miami na Florydzie pod koniec 2019 r. /Robert O'neil / SplashNews.com / East News

Nowy album Justina Biebera będzie następcą wydanego w 2015 r. "Purpose", który na całym świecie rozszedł się w ilości ponad 21 mln egzemplarzy (trzykrotna platyna w Polsce).

Clip Justin Bieber Yummy

Za reżyserię teledysku "Yummy" odpowiada Bardia Zeinali, który ma na koncie klipy dla m.in. Ariany Grande, Shawna Mendesa i Carly Rae Jepsen.

Nowy singel zdaniem wielu ma być hołdem dla żony kanadyjskiego gwiazdora, amerykańskiej modelki Hailey Bieber. Para w listopadzie 2018 r. potwierdziła, że jest po ślubie.

Przy okazji premiery piosenki "Yummy" zapowiedziano, że w serwisie YouTube od 27 stycznia będą pojawiać się materiały pod szyldem "Justin Bieber: Seasons".



Fani będą mogli zajrzeć za kulisy studia nagraniowego oraz zobaczyć swojego idola w najbardziej osobistym wcieleniu. Bieber, jego przyjaciele i najbliżsi współpracownicy opowiadają o procesie twórczym oraz motywacji do komponowania nowych piosenek. Nie zabraknie też smaczków z życia prywatnego Justina - w serialu zostaną pokazane niepublikowane wcześniej materiały ze ślubu z Hailey Bieber. Odcinki będą zilustrowane między innymi nowymi utworami Justina.

Wideo Justin Bieber: Seasons | Official Trailer Ft. Yummy | YouTube Originals

Pierwszy odcinek pojawi się 27 stycznia o godz. 18:00 polskiego czasu, a kolejne epizody będą pojawiały się w każdą środę i poniedziałek. Abonenci YouTube Premium będą mogli oglądać odcinki przedpremierowo i bez reklam.

Za reżyserię "Justin Bieber: Seasons" odpowiadają Michael D. Ratner oraz Joe Termini.

"Kiedy zaczynałem, to właśnie YouTube okazał się najlepszym narzędziem do prezentowania muzyki oraz do dzielenia się doświadczeniami z fanami, budowaniem społeczności. Dlatego cieszę się, że mogłem zrobić serial dokumentalny właśnie z YouTube. Chcę, by moi słuchacze stali się częścią tej niezwykłej podróży" - zapowiada Justin Bieber.

W ostatnim czasie Bieber pojawił się w przeboju "I Don't Care" ( sprawdź! ) z Edem Sheeranem czy w nowej wersji "bad guy" Billie Eilish ( sprawdź! ).

Wcześniej wystąpił w "10,000 Hours" Dan + Shay (najwyżej notowany debiut country w historii notowania Billboard Hot 100) oraz remiksie "Despacito" ( sprawdź! ) Louisa Fonsiego i Daddy'ego Yankee.