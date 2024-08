Top of the Top Sopot Festival, który odbywał się od 19 do 22 sierpnia, zgromadził na scenie całą plejadę polskich gwiazd, m.in. Lady Pank, Natalia Nykiel, Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Krystyna Prońko, Ewa Bem, Enej i wielu innych.