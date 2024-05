Zayn Malik znany jest przede wszystkim jako były członek One Direction. Boysband został stworzony na potrzeby brytyjskiego programu "The X Factor" i okazał się fenomenem na skalę światową. Tłumy nastolatek oszalały na punkcie młodych piosenkarzy, co przekładało się na ogromne sukcesy sprzedażowe. Już ich debiutancki singiel "What Makes You Beautiful" z 2011 r. stał się najszybciej sprzedającym singlem roku, z ponad 150 tys. egzemplarzami. Później zespół odnosił tylko coraz większe sukcesy.

Reklama

W 2015 r. nastąpił kryzys w karierze One Direction. Zayn Malik opuścił grupę, a pozostali członkowie nagrali jeszcze jeden album bez niego. W tym samym roku zagrali ostatnią trasę koncertową i ogłosili zawieszenie działalności zespołu. Każdy z nich tworzy teraz solową muzykę.

Nowy album Zayna Malika już jest dostępny!

17 maja 2024 r. ukazał się czwarty solowy album Zayna "Room Under The Stairs". Wokalista, promując nadchodzącą premierę, w ostatnim czasie udzielał licznych wywiadów magazynom i stacjom radiowym. W związku z tym fani mogli dowiedzieć się różnych szczegółów na temat życia gwiazdora. Zayn Malik unikał dotychczas afiszowania się w mediach. Po odejściu z One Direction zaczął cenić sobie prywatność, stronił od wywiadów i koncertów.

Spotify

Były członek One Direction opowiedział o swoim życiu miłosnym

Niedawno Zayn Malik udzielił wywiadu magazynowi Nylon, w którym zdecydował się opowiedzieć nie tylko o nadchodzącej muzyce, ale także o swoim życiu miłosnym. Wokalista od czasu dołączenia do One Direction był w dwóch głośnych i medialnych związkach. Jednym z nich była relacja z Perrie Edwards z Little Mix, a drugim związek z modelką Gigi Hadid, z którą gwiazdor ma córkę. Niestety para jakiś czas temu rozstała się.

Zayn Malik wyznał, że niedawno postanowił zacząć szukać miłości w aplikacji randkowej Tinder. Nie zakończyło się to dla niego powodzeniem. Okazuje się, że użytkownicy podejrzewali go o podszywanie się. Duża część z nich była przekonana, że za kontem ze zdjęciami Zayna stoi jakaś przypadkowa osoba, wykorzystująca jego tożsamość i licząca na naiwność innych.

Oskarżali gwiazdora o podszywanie się pod samego siebie

"Wszyscy oskarżali mnie o catfishing. Pytali: 'Dlaczego używasz zdjęć Zayna Malika?'" - wyznał wokalista.

Większość osób, która napotykała konto Zayna na Tinderze zgłaszała je. Ludzie nie mogli uwierzyć w to, że bożyszcze nastolatek i były członek popularnego boysbandu, może pisać z nimi w aplikacji randkowej i chcieć umówić się na spotkanie. Konto wokalisty zostało więc zablokowane.

Zayn Malik jest zadowolony z bycia singlem

Były członek One Direction przyznał w wywiadzie, że podoba mu się bycie singlem. W jego życiu nadszedł czas, w którym chce skupić się głównie na sobie, a także na chwilach, spędzanych ze swoją córką. "Naprawdę czuję się zadowolony i szczęśliwy, będąc singlem po raz pierwszy w moim życiu. Być może mądrzejsze jest zastanowienie się przed pełnym zaangażowaniem się w inną osobę jako partnera na całe życie" - powiedział gwiazdor.