Gwiazdor serii "X-Men" w teledysku polskiej grupy. "Zamknięcie pewnego etapu"

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Znany m.in. z występu na tegorocznej edycji Next Fest w Poznaniu rodzinny zespół Santabarbara prezentuje album "The Best Of Unreleased Hits". W nakręconym na Islandii teledysku "Spadam" wystąpił aktor Tómas Lemarquis.

Tómas Lemarquis zagrał w teledysku grupy Santabarbara /Thomas Niedermueller /Getty Images