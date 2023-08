W 2021 r. w czwartej edycji "The Voice Kids" Olek Klembalski zachwycił widzów i trenerów. Podopieczny Dawida Kwiatkowskiego znalazł się w ścisłym gronie finalistów, przegrywając z Sarą James, późniejszą reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2021.

"Mnie wmurowało. Zbieram ząbki z podłogi. To było coś niesamowitego. Nie wspominam o falsetach. Jesteś niesamowity" - zachwycała się Cleo po występie Olka w programie, a wideo z jego finałowego wykonania przeboju "Writing's On the Wall" Sama Smitha z filmu "Spectre" zanotowało ponad 400 tys. odsłon.



Kolejny singel Olka Klembalskiego

Dwa lata po programie 17-letni obecnie Olek Klembalski prezentuje kolejny autorski singel pt. "białe statki"

"białe statki to utwór o miłości. Główny bohater nie potrafi mówić o swoich uczuciach otwarcie, ale marzy o wspólnym spędzaniu czasu nawet podczas czynności, które wydają się być bezsensowne. Jest zmieszany, nie wie, co robić. Nie nastawia się też na konkretne wydarzenia, nie ma co do nich wymagań. Jedyne, czego pragnie, to aby być blisko tej osoby i poświęcać jej całą swoją uwagę" - opisuje utwór sam artysta.

Clip Olek Klembalski Olek Klembalski - białe statki

Olek gra na skrzypcach i pianinie, ucząc się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie. Od pewnego czasu komponuje. W zeszłm roku wydał swój debiutancki singel "ulotnie", a kilka miesięcy później udostępnił utwór "Lipiec". W 2023 r., jak dotychczas, otrzymaliśmy od niego tylko jedną piosenkę.



"Mam w planach tworzyć bardzo dużo muzyki, wydawać piosenki oraz częściej występować publicznie. Wydanie własnej piosenki od zawsze było moim marzeniem i choć zajęło to trochę czasu bardzo się cieszę, że właśnie singlem 'ulotnie' mogę zadebiutować na polskim rynku muzycznym w wieku 16 lat" - cieszył się nastolatek podczas swojego zeszłorocznego debiutu.