"Najważniejsza w życiu człowieka jest miłość. Teksty moich piosenek mówią o niej i trafiają do serc. Każdy może sobie wyobrazić wtedy samego siebie. Na pewnym etapie życia każdy miał podobne przeżycia, o których piszę i śpiewam. Raz miłość do nieba nas unosi, a raz spadamy w dół, jak w tej piosence" - opowiadała Teresa Werner w rozmowie z "Polska Times".

Od 2010 r. mężem Teresy jest Wiesław Werner . Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma dorosłą córkę Joannę , która mieszka obecnie w Częstochowie. W teledysku do piosenki "Szczęśliwi we dwoje" możemy podziwiać piosenkarkę i jej męża w scenerii Zamku w Mosznej.

- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.

Ojczymem wokalistki był zmarły na początku 2022 r. Zygfryd Heiduk , którego od zawsze nazywała tatą. To właśnie rozmowy z ojczymem, a także córką i mężem znalazły się w wydanej na początku 2024 r. książce "Marzeniami do sukcesu" , w której wokalistka opowiada o swojej karierze, począwszy od debiutu w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" , w którym pojawiła się, gdy miała 16 lat.

Teresa Werner podkreśla, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Po koncertach odpoczywa w domu w Koszęcinie na Śląsku - wprost nazywa go swoim azylem. Stara się chronić swoją prywatność, ale od czasu do czasu publikuje zdjęcia z domu w mediach społecznościowych.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje", "Kocham swoje morze", "Spełnić marzenia" , "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt milionów odsłon.