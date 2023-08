Ciara jest w czwartej ciąży. Wokalistka postanowiła podzielić się z fanami tą radosną informacją poprzez Instagram. Opublikowała zdjęcie znad basenu, na którym zmysłowo tańczy, jednocześnie pokazując ciążowy brzuszek.



Umieściła pod nim następujący opis: "Znów tak na mnie patrzysz, zrobimy kolejne dziecko. Ty jesteś moim sercem, ja jestem twoim żebrem".



Internauci hucznie gratulowali wokalistce. Wśród nich nie zabrakło również amerykańskich sław. "Wow, wszystkiego co najlepsze" - napisała aktorka i stand-uperka The B. Simeone. "Tak królowo skorpion!" (odniesienie do znaku zodiaku Ciary, przyp. red.) - skomentowała nagranie gwiazda telewizji Bobby Lytes.



Życie prywatne Ciary

Reklama

Będzie to jej trzecie dziecko ze związku z gwiazdą futbolu amerykańskiego Russelem Wilsonem. Owocami miłości pary są dziewczynka Sienny Princess oraz chłopiec Wina Harrisona. Wychowują oni również 5-letniego synka z poprzedniej relacji wokalistki, Future'a Zahira.



Instagram Rolka Rozwiń

Kim jest Ciara?

W trakcie swojej kariery, Ciara utorowała sobie drogę do zostania jedną z najbardziej cenionych artystek XXI wieku w USA. Odtworzenia jej utworów są liczone w miliardach, a wokalistka ma na koncie kilkadziesiąt multiplatynowych, platynowych i złotych odznaczeń na całym świecie. Do jej najważniejszych utworów należą "One Step, Two Step", "Goodies", "Body Party", "I Bet" czy "Level Up".



Choć Ciara jest bardzo cenioną wokalistką w muzycznym świecie i współpracowała z największymi wokalistami, kariera artystki zeszła u niej na dalszy plan. Obecnie najwięcej czasu poświęca dzieciom, a zawodowo razem z Russellem Wilsonem zajęła się też różnymi projektami związanymi z modą. Jej ostatni jak na razie, siódmy album - "Beauty Marks" - z maja 2019 r. został wydany w jej własnej wytwórni Beauty Marks Entertainment (BME).

Niedawno wokalistka zaskoczyła fanów, wypuszczając singel "How We Roll" z Chrisem Brownem. W ciągu ostatniego roku artystka wypuściła takie numery jak: "Da Girls", "Better Thangs" i "JUMP" z Coast Contra.