Na sprzedaż został wystawiony ich dom w Beverly Hills, a Affleck przeprowadził do Brentwood w Kaliforni, niedaleko swojej byłej żony Jennifer Garner . Kulminacyjnym momentem była nieobecność aktora na 55. urodzinach autorki przeboju "Let’s Get Loud" .

Ujawniono, że papiery rozwodowe zostały skompletowane, a para czeka na właściwy moment. Według Page Six to aktor ma utrudniać całe zajście, ponieważ chce uniknąć "jeszcze większego wstydu". Piosenkarka nie kryje oburzenia, bowiem to Affleck namówił ją do wzięcia ślubu.